Città

SARONNO – Dopo il gattino salvato dall’essere schiacciato da una pressa e affidato ad una balia saronnese per l’allattamento nuovo salvataggio di Enpa. Ieri pomeriggio è stato recuperato in via Genova un pappagallo amazzone testa gialla.

La sua presenza era stata segnalata anche sui social e alla polizia locale tanto che il recuperato è stato un lavoro in team. Enpa non a caso tiene e ringraziare: “la polizia locale di Saronno, Francesco e il personale di Donna più per il recupero”.

Oggi il volatile, che girava da qualche giorno smarrito alle porte del centro storico nel pomeriggio di sabato 6 aprile, verrà trasferito nella sede di Enpa Monza per verificare il numero di codice riportato sull’anello e ritrovare il suo padrone.

