Città

SARONNO – Sono demoralizzati e amareggiati i volontari di Enpa Saronno per il blitz messo a segno nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile nella sede di via Novara. Il furto è avvenuto nel cortile dove era stati posizionati alcuni sacchi e una valigia con lenzuola e coperte donate da alcuni saronnesi. “Erano materiali che avevamo già controllato e smistato – spiegano i volontari – c’erano coperte e lenzuola per noi, per i canili del nostro territorio ma anche per alcune associazione e realtà del Sud del Paese con cui collaboriamo”.

Qualcuno nottetempo è entrato nel cortile e ha messo tutti a soqquadro prendendo le coperte e le lenzuola migliori: “Siamo senza parole – continuano i volontari – sarebbe bastato chiedere che fossero per persone in difficoltà o per allestire spazi per animali noi avremmo condiviso il materiale. Siamo un associazione il nostro obiettivo è sempre aiutare chi soffre ma perchè mettere tutto in disordine e depredare?”.

Per i volontari oltre al danno per i materiali rubati anche la necessità di riorganizzare i sacchi e la distribuzione e di un intervento di pulizia che si preannuncia oneroso: “Per altro adesso dobbiamo lavare quella che è rimasto in lavanderia perché ci si è rotta anche la lavatrice”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Al momento non sono emerse segnalazioni di vicini, passanti o residenti che abbiano visto il blitz notturno contro l’associazione che si occupata della protezione degli animali a Saronno e nel comprensorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti