Città

SARONNO – E’ stato recuperato dai volontari Enpa su segnalazione di alcuni passanti ed ora attende che la propria famiglia lo recuperi. E’ la situazione del coniglietto nero trovato in via Parini lo scorso 30 marzo. Il sabato di Pasqua alcuni passanti hanno notato l’animale smarrito e tremante in un angolo di un giardino condominiale.

Allertati i residenti prima e l’Enpa poi il coniglietto ariete è stato recuperato. I volontari hanno scoperto che era lì già da qualche tempo e che i residenti lo stavano aiutando fornendogli del cibo. Era è stato sottoposto ai controlli del caso ed è stato affidato ad una volontaria in attesa che la sua famiglia si faccia avanti.

Per informazioni è possibile chiamare il 345 299 5883

