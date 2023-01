x x

di EZIO MOTTERLE

La provincia dei laghi conferma il proprio impegno per valorizzare questo suo prezioso “oro azzurro”, motore insostituibile del turismo. Varese dunque sarà in prima fila alla “Borsa internazionale dei laghi del Nord Italia” che quest’anno si svolgerà dal 22 marzo a Verbania, sponda piemontese del Lago Maggiore, per fare il punto proprio all’inizio della primavera sulle brillanti prospettive di una risorsa naturale che registra un crescente gradimento da parte del pubblico. Basta analizzare i bilanci dell’ultima stagione nel territorio varesino che resta uno dei più ricchi di sponde lacustri, distribuite in almeno una decina di bacini, per poter verificare le grandi potenzialità di questa attività ricettiva. I più recenti dati sui flussi turistici in provincia di Varese confermano una importante crescita del turismo sui laghi: nel periodo gennaio-agosto 2022, infatti, il territorio ha toccato complessivamente i 674.333 arrivi, con 1.313.392 presenze, registrando una permanenza media di due giorni. Ed è proprio il fascino dei paesaggi attorno ai laghi che fa da traino a questo rinnovato boom. Fondamentale dunque continuare a favorire questa ripresa attraverso un ulteriore potenziamento delle attività di promozione: ecco perché la Camera di Commercio varesina partecipa anche quest’anno alla realizzazione della “Borsa”, una importante occasione per gli operatori del settore di incontrare selezionati buyer internazionali proponendo le migliori offerte sul mercato. L’edizione 2023 si terrà dunque a Verbania, dove è previsto anche un workshop dedicato all’incontro tra domanda e offerta, con appuntamento a bordo di una motonave per una full immersion nello scenario stesso che fa da sfondo alle proposta di viaggi e vacanze. Il Varesotto si prepara intanto al prevedibile assalto turistico, che inizierà già con le vacanze pasquali. A livello locale, specialmente nelle località vicine ai laghi, si lavora per mettere in cantiere iniziative promozionali ma anche per adeguare le strutture alle necessità dell’accoglienza, favorita dal costante miglioramento della qualità delle acque con conseguenti effetti positivi sulla balneazione. Che aggiunge al soggiorno una gradevole opportunità spesso determinante.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione