SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’istituzione comunale in merito alla scomparsa di Mauro Gelmini.

L’istituzione comunale monsignor Pietro Zerbi vuole ricordare con affetto il suo direttore amministrativo Mauro Gelmini.

“Mauro con la tua personalità e la tua attenzione hai condiviso con noi il tuo ruolo centrale con molta semplicità. Anche se dimostravi sempre fermezza e decisione, condividevi le tue idee con chi ti era vicino, ascoltando il parere di tutti e valutando ciò che meglio rispondeva alle esigenze dell’Istituzione.

La natura faceva parte della tua vita, ed il rispetto che avevi per essa si respirava nei tuoi racconti. Per questo, ti vogliamo immaginare sereno e con lo sguardo ai tuoi cari che sempre ti hanno voluto bene. Tutto il consiglio di amministrazione, il personale amministrativo, il personale docente ed i collaboratori ti ricorderanno sempre e condividono con la famiglia il dolore di questo momento.

In tua riconoscenza, come avresti voluto, in ogni nostra scuola d’infanzia ed asilo nido, ti dedicheremo un piccolo albero, segno della tua sensibilità e della tua semplicità.

Ciao Mauro, anche se non sei più realmente tra noi, ci accompagnerai sempre …

Grazie!



Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione