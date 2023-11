Città

SARONNO – I genitori, i nonni e le famiglie saronnesi sono stati avvisati ieri sera con un cartello sui cancelli delle scuole materne e dell’infanzia cittadine. Oggi niente scuola materna sono chiuse per lo sciopero del personale.

A spiegare le motivazioni una nota firmata da Uil Fp e Fp Cgil

Oggi 17 novembre 2023 tutte le scuole dell’Istituzione Zerbi sono chiuse.

Tutte le lavoratrici hanno aderito allo sciopero indetto da Fp Cgil e Uil Fpl contro la manovra di bilancio anno 2024, protestando contro le poche risorse per il rinnovo del contratto, per una politica pensionistica devastante per una categoria di lavoratrici, che esercitano lavori gravosi: il Governo cancella opzione donna, quota 103, le penalizza riducendo i coefficienti per le insegnanti e educatori con maggiore anzianità di servizio.

Ma il personale dell’istituzione non sciopera solo per questo.

Nel corso dell’assemblea tenutasi il 3 novembre 2023 sono emerse gravi carenze di personale e il mancato completamento delle dotazioni organiche necessarie.

Le molteplici sollecitazioni rivolte in questi mesi dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu, non hanno risolto la carenza, anzi continua ad assumere contorni sempre più critici e preoccupanti.

L’Amministrazione aveva garantito assunzioni tramite agenzia interinale, avviando le procedure per ulteriori concorsi pubblici.

Ad oggi il personale delle agenzie interinale non sono state assunti a sufficienza e dei concorsi non c’è traccia. A questo si aggiunge la mancata risposta e soluzioni dei problemi logistici più volte segnalati (vedasi classi asilo nido alla scuola statale San Giovanni Bosco)

Oggi le lavoratrici scioperano per tutti questi motivi, le organizzazioni sindacali assieme alle lavoratrici non sono più disposte a tergiversare.

L’istituzione deve trovare soluzioni immediate!! La mobilitazione comincia oggi!

