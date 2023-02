SARONNO – Un bel gesto solidale, molto apprezzato dai volontari: il comandante della Compagnia cittadina dei carabinieri, maggiore Fortunato Suriano, ha donato una sedia a rotelle a Saronno point, la onlus impegnata in iniziative di supporto dell’ospedale cittadino e dei suoi pazienti. A dare notizia della donazione il vicepresidente di Saronno point, Mario Busnelli: l’auspicio è che molti altri saronnesi prendano l’esempio.

“Il maggiore Suriano ha offerto alla nostra associazione, in aiuto dei pazienti oncologici in cura all’ospedale di Saronno, una sedia a rotelle di ultima generazione, utile sulle nostre auto sanitarie; oltre a stampelle, deambulatore e, materiale per malati allettati – rimarca Busnelli – Un gesto caritatevole che riempie il cuore a tutti i soci. Un grazie infinito al comandante Suriano, uomo molto vicino ai pazienti oncologici, le sue parole sono state una carica per noi tutti. ” Dopo aver visto come operate in ospedale , come avete seguito la mia povera mamma appena scomparsa , questa mia offerta è stata dettata dal cuore. Sarò sempre a disposizione in vostro aiuto” ci ha detto. Esiste sempre il bene delle persone, motore indispensabile per continuare ad essere vicini alle persone che soffrono”.

(foto: il maggiore Fortunato Suriano dei carabinieri)

06022023