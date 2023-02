SARONNO – Incidente in periferia. L’impatto è stato abbastanza violento danneggiare tre auto e da far finire due persone al pronto soccorso. Il riferimento va all’incidente avvenuto all’una del pomeriggio in viale Lombardia al confine tra Saronno e Solaro.

Il nuovo presidente dell’associazione provinciale cuochi è… docente all’istituto scolastico Prealpi di Saronno.

Ultimi adempimenti e poi partiranno i lavori all’interno del centro diurno disabili di Saronno per eliminare i danni provocati dalla maxi grandinata del 26 luglio scorso. A dare l’annuncio l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Pozzoli, che ha parlato a latere dell’inaugurazione della prima panchina inclusiva di Saronno posizionata in piazza Volontari del sangue.

