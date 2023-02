BRIANZA – Notte da incubo per una escort romena, malmenata e sequestrata da un cliente nella camera di albergo dove erano andati per un rapporto sessuale: a salvare la ragazza, una 30enne originaria della Romania, sono stati i carabinieri della Compagmia di Desio ai quali, all’1.30 di domenica notte, si era rivolta un’amica e connazionale della ragazza, allarmata perchè lei non le rispondeva da tempo al telefono. I tutori dell’ordine sono andati a vedere in un hotel della zona, dove la escort aveva detto all’amica che si sarebbe recata col cliente, ed effettivamente in una della camera l’hanno trovata. La trentenne era sul pavimento, con evidenti segni di percosse, nella stanza sono stati trovati anche un paio di grammi di cocaina che a dire della donna il cliente voleva che le prendesse.

Il cliente, un giovane di 28 anni originario della Puglia ma domiciliato a Pescara, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, alla ragazza avrebbe anche stretto attorno al collo il cavo di ricarica del telefonino, minacciandola ed intimandole di non gridare. I fatti risalgono a qualche notte fa.

Il 28enne non è un volto nuovo alle forze dell’ordine: nel dicembre del 2021 era stato condannato per il tentato omicidio del secondo marito della madre, episodio avvenuto in Puglia.

