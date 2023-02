SARONNO – Ha fatto tappa anche davanti all’ospedale di Saronno Nicola Fratoianni segretario di Sinistra Italiana che oggi ha visitato anche l’ospedale di Gallarate. Davanti ai due presidi della provincia di Varese con simpatizzanti e candidati della lista Alleanza Verdi e Sinistra il debutato ha fatto il punto sulla situazione della sanità in Lombardia.

“Bisogna fare il contrario di quanto è stato fatto in Lombardia in cui, in nome dell’eccellenza, si è investito in modo sistematico sulla privatizzazione e disinvestito in modo sistematico sulla sanità territoriale e non si è costruita una offerta complementare”

Insomma secondo il deputato il modello lombardo non ha funzionato: “Da un lato la centralizzazione dell’ospedale, dall’altro l’assenza di personale e l’assenza di qualsiasi intervento su strutture che abbiano un carattere intermedio come le case di comunità, tutto ciò che consente alla sanità di intervenire sui bisogni di salute e non solo l’offerta di cura” ha aggiunto Fratoianni.

“Ci si cura quando si è malati, bisogna prevenire il bisogno di cura. L’offerta di salute consente di prevenire e in tutto questo il ritardo in questa regione – ha concluso – è impressionante ed è frutto di scelte politiche precise che credo sia arrivato il momento di cambiare”, a partire dalle elezioni del 12 e 13 febbraio”.

