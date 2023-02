PRATO – Trasferta a Prato in Toscanaper gli ultras del Fbc Saronno pronti ad affrontare con gli amici tifosi della locale formazione calcistica la trasferta di Pistoia per il turno infrasettimanale del campionato di serie D. Incontro previsto ieri sera e che all’ultimo momento le autorità hanno deciso di fare disputare a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, vietando dunque l’accesso dei supporter allo stadio. Ma il gruppetto di saronnesi arrivato a Prato per la gara ha comunque colto l’occasione per trascorrere qualche ora con gli amici di Prato: le due tifoserie sono legate da una amicizia pluridecennale. Per la cronaca, Pistoiese-Prato è poi finita 2-0. La Pistoiese è seconda in classifica a 3 punti della capolista Giana Erminio mentre il Prato a metà classifica.

A dicembre erano venuti in Lombardia allo stadio “Colombo Gianetti” per tifare Fbc Saronno gli ultras del Prato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: gli ultras di Prato e Fbc Saronno, che sono gemellati, erano pronti ad affrontare insieme la trasferta a Pistoia per il turno infrasettimanale di serie D, sentitissimo derby toscano)

09022023