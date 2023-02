SARONNO – Un febbraio pieno di impegni per gli Ice goblins squadra di hockey ghiaccio saronnese.

Domenica 26 febbraio prossimo, alla pista del Palaexbo, andrà in pista il primo torneo di hockey ghiaccio nella storia cittadina.

E’ il quarto torneo junior della stagione per il settore giovanile del Cnhl, “Campionato nazione hochey Libertas”. Incroceranno le stecche 8 squadre: Falchi di Bosco Chiesanuova, Fighters Milano, Snowdevils Temù Ponte di legno, Falchi Milano, Hockey Bergamo, Bulls Torino, Diavoli Sesto e in fine i padroni di casa Ice Goblins.

Una continua ascesa per la società degli Ice Goblins che, in questa stagione, ha visto raddoppiare gli iscritti, con l’obbiettivo di creare una squadra senior da schierare nella prossima stagione in categoria C del Campionato Cnhl Libertas.

