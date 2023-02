CERIANO LAGHETTO – A Ceriano Laghetto è arrivata la segnaletica stradale “bilingue”: c’è la denominazione in italiano e quella in dialetto, e riguarda non solo i cartelli col nome del paese ai varchi cittadini, dunque Ceriano Laghetto e Cerian Laghett, ma anche le frazioni, come Villaggio Brollo “Ul valun”. Ed è arrivata anche la nuova segnaletica per le aree verdi, con le regole da rispettare.

“Dopo le manutenzioni sulla segnaletica orizzontale su diverse strade cittadine degli scorsi mesi, sono partite anche le manutenzioni sulla segnaletica verticale. In particolare, il rinnovo della segnaletica bilingue e quella relativa alle nuove denominazioni delle aree verdi” riepilogano dalla Lista Dante, gruppo politico di maggioranza in paese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

10022023