TRADATE – È rientrata in Italia la pallavolista tradatese Lucia Bosetti, militante in una squadra turca della Sultan Liga, il Cukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulubu, la giovane atleta, si trovava in Turchia al momento del sisma che ha sconvolto di recente il paese, nella città di Adana, a circa 200 kilometri dall’epicentro della catastrofe di magnitudo 7.8, che ha colto di sorpresa le popolazioni dei due paesi alle 4.17 del mattino.

La pallavolista lombarda è riuscita a scappare con la famiglia ad Ankara in autobus, mettendosi in salvo con i genitori che erano giunti in Turchia per passare del tempo che la loro figlia maggiore; la quale ha documentato tramite il suo account Instagram l’immane tragedia abbattutasi nei giorni scorsi.

Lucia Bosetti e la famiglia sono atterrati lo scorso mercoledì sani e salvi, nessun contatto invece è stato stabilito con la E-Work atterrata in Turchia lo scorso lunedì per disputare la partita di ritorno dei Play-off della coppa Cev contro Thy Istanbul allenata da Marcello Abbondanza.

Dopo l’evento catastrofico, il governo turco ha sospeso tutte le manifestazioni sportive nazionali e internazionali, facendo quindi in modo che le “Farfalle” rientrassero in Italia nella giornata di mercoledì, tutte sane e salve e senza conseguenze di nessun tipo.

