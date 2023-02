x x

UBOLDO- Nella 19′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 è ospite sul campo della Pro Juventute, in un match che vede la squadra ospite allenata da Mister Giussani vincere per 0 a 3.



Nel primo tempo il Cistellum parte molto bene, infatti, dopo soli 9 minuti ha la prima grande occasione del match con Lobianco che sfrutta un pasticcio difensivo della squadra di casa, ma la conclusione sfiora il palo e si deposita sul fondo. La Pro Juventute, però, non rimane ferma a guardare e, risponde all’offensiva ospite con Anafllouss che tenta di piazzarla da fuori area, ma non centra la porta. Al 34′ arriva il vantaggio del Cistellum con la punizione di Lobianco che colpisce la traversa e poi, forse supera la linea, ma a spazzare via ogni dubbio è Ciccone che arriva prima di tutti e calcia la palla in rete. Al 41′ ottima parata di D’Auria sulla punizione della Pro Juventute. Ad un minuto dalla fine della prima frazione di gioco Marazzi si divora il raddoppio, anticipando il portiere su un retropassaggio sanguinoso, ma la palla si conclude fuori di poco.

Nel secondo tempo l’andamento della gara rispecchia quello precedente all’intervallo e, infatti, al 54′ arriva la seconda rete del Cistellum con Marazzi che si fa perdonare dopo l’errore di prima. Infine, al 74′ chiude definitivamente la partita la rete di Simone che stacca di testa sul bel cross di Puggioni e fa 0 a 3.



Con questa vittoria il Cistellum sale a 44 punti rimanendo sulla scia delle squadre davanti a sé in 3′ posizione, mentre la Pro Juventute rimane ferma a 20 punti in 12′ posizione.



Pro Juventute-Cistellum 2016 0-3.

PRO JUVENTUTE: Caruana, Soldi, Gallo, Ceriani, Geron, M. Reda, S. Reda (14′ s.t. Bergomi), Flores (33′ s.t. Spagnuolo), Secchieri, Anafllouss (33′ s.t. Crespi), Regalati (25′ s.t. Panaia). A disp: Camillo.

ALL: Casati.

CISTELLUM 2016:

D’Auria: 6 poco impegnato, interviene solo in un paio di occasioni bloccando con sicurezza entrambi i tiri.

Roma: 6 prova ordinata del difensore (29′ s.t. Sassi: 6)

Bonfrate: 6 partita giocata in modo ordinato e pulito.

Moiana: 7 sicuro e preciso come sempre.

Simone: 7,5 si fa sentire sia in difesa che in area di rigore avversaria con un bel gol di testa (36′ s.t. Morosi: 6).

Fusetti: 6,5 partita solida con pochi errori (22′ s.t. Massaro: 6,5 entra e non fa rimpiangere Fusetti).

Cozzi: 7 sicurezza e qualità a centrocampo, non sbaglia quasi mai nulla nonostante il campo non in ottime condizioni.

Costanzo: 7 non segna, ma procura le due punizioni dalle quali nascono i due gol di testa; sempre presente in attacco, maggiormente da seconda punta.

Lobianco: 6,5 tiene su la palla, tira la punizione dove scaturisce il vantaggio; grazie alla sua stazza fa la differenza in attacco (37′ s.t. Piccolo: 6).

Ciccone: 7,5 corsa, quantità e qualità, per tutta la partita onnipresente.

Marazzi: 6,5 sbaglia prima un gol molto facile, ma si fa perdonare con il colpo di testa che vale il raddoppio (23′ s.t. Puggioni: 7 fornisce l’assist della terza rete e molti palloni interessanti).