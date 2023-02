x x

CESANO MADERNO- Nella 19′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo del DB Calcio Cesano Maderno, in un match che vede la squadra di Mister Motta vincere per 1 a 4 sui padroni di casa.



Nel primo tempo entrambe le formazioni non partono forte, con la squadra capolista del Girone che prova a farsi vedere dalle parti dell’area avversaria, ma senza trovare le giuste soluzioni. A passare in vantaggio è, però, il Cesano Maderno con Mornata che sfrutta il calcio di rigore fischiato dal direttore di gara e fa 1 a 0. Sul finire dei primi 45′ di gioco il Ceriano Laghetto riesce ad agguantare il pari, con Corti che tira su calcio di punizione e Campo la tocca spiazzando il portiere avversario.

Nel secondo tempo la squadra di Mister Motta, forte del goal trovato negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, parte molto forte prendendo in mano le redini del match, infatti, passa subito in vantaggio con un gran goal del capitano Maringoni che di mancino la piazza sotto al sette. Il Ceriano, così gioca con più tranquillità e, arriva anche la terza rete ospite con una grande azione sulla fascia sinistra che culmina con il cross di Cossa e la doppietta personale di Campo. Infine, chiude la partita la rete di Marone che infila Mariani su assist di Troiano.



Grazie a questa vittoria il Ceriano Laghetto mantiene la vetta e i punti di distacco dalle inseguitrici, mentre il DB Calcio Cesano Maderno rimane fermo a 16 punti in 12′ posizione.



DB Calcio Cesano Maderno-Ceriano Laghetto 1-4

DB CALCIO CESANO MADERNO: Mariani, Monteleone, Ballabio, Ravagnani, Agostoni, Hara, Motta, Longoni, Nencioni, Desogus, Mornata. A disp: Cavallaretto, Lucchetti, Soria, Marelli, Co, Villa, Calandra, Cuzzolin, Galbiati.

ALL: Savi.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Buraschi, De Giorgi, Meroni, De Boni, Menegon, Corti, Maringoni, Marone, Campo, Cossa. A disp: Trolese, Galliani, Errico, Giacumbo, Ambra, Pascale, Ippolito, Troiano.

ALL: Motta.