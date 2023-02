x x

SARONNO – “innanzitutto complimenti ad Attilio Fontana riconfermato presidente di Regione Lombardia e al Consigliere Alessandro Corbetta per la riconferma in Consiglio regionale della Lombardia”.

Inizia così la nota condivisa da Andrea Monti, consigliere regionale uscente il primo dei non elett delle lega.

“Purtroppo la Lega ha ridimensionato il suo risultato rispetto al 2018 e sarà solo uno (eravamo tre uscenti) il consigliere della Lega in Brianza ad entrare al Pirellone. Il numero delle mie preferenze mi ha permesso di raggiungere la seconda posizione, risultando però il primo dei non eletti. Ma non c’è spazio per la delusione, perché abbiamo vissuto insieme una campagna elettorale ricca di passione, emozioni, incontri e soddisfazioni. Il mio grazie sincero va a tutte le persone che si sono spese per aiutarmi e agli oltre tremila cittadini brianzoli che hanno riposto in me fiducia. Sono anche felice di aver contribuito a riportare la Lega primo partito in moltissime realtà, soprattutto nelle Groane. Chi mi conosce bene e conosce la mia storia politica, sa che la mia passione e impegno per la politica e la difesa del nostro territorio prescindono da ogni incarico, ruolo o posizione. Ero, sono e rimarrò sempre a disposizione di chi insieme a me vorrà continuare a battersi per il bene della nostra gente e della nostra terra”.

