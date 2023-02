x x

SARONNO – Per oltre un’ora il personale dell’automedica di Garbagnate e quello dell’ambulanza della Croce Bianca di Legnano hanno presto le prime cure alla 34enne che oggi, martedì 14 febbraio, è stata vittima dell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A9.

Intorno alle 15,10 in direzione Milano all’altezza del chilometro 12 si è verificato l’incidente che ha coinvolto una vettura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polstrada. Allertato dalla centrale operativa di Areu il personale sanitario si è occupato dell’automobilista mentre la zona veniva messa in sicurezza per consentire il passaggio delle auto.

Poco prima delle 16,30 la donna è stata portata all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Lungo il tratto autostradale si sono registrate code e rallentamenti come segnalato prontamente da società Autostrade.

