SARONNO – Festeggiare San Valentino sostenendo e aiutando il tenero Priamo. E’ la proposta di Enpa Saronno a tutti gli innamorati e degli amanti degli animali.

Priamo ha 11 anni tutti passati in canile. E’ lì da quando aveva 2 mesi e non perché nessuno lo volesse ma perché è nato con una malformazione al cervelletto che lo porta ad avere reazioni improvvise che solo chi è preparato professionalmente può gestire.

Da qualche anno ha finalmente trovato una casa con la C maiuscola in una pensione dove il personale sa rispondere a tutte le due esigenze. L’obiettivo di queste donazioni di San Valentino è quello di aiutate i volontari che lo accudiscono per permettergli di continuare a stare in quella che è ormai casa sua ma che come tutte le pensioni per animali ha un costo.

“Quale regalo migliore per il propria amata o amato – conclude Enpa – che l’adozione del cuore di un amico a quattro zampe che il suo cuore te lo dona tutto”.

Per informazioni su come fare contattate Enpa Varese Valle Olona sede di Saronno su [email protected]

