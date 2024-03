Città

SARONNO – BOLLATE – E’ stato probabilmente il vento a far cadere dal nido un cucciolo di scoiattolo. Il piccolo, ferito ad una zampa e infreddolito, è stato notato da una donna che, conoscendo una volontaria Enpa, ha subito messo attivato i volontari della sede di Saronno.

Per prima cosa gli attivisti si sono recati a Bollate, dove è stato trovato il piccolo scoiattolo e accertato che avesse bisogno di cure urgenti è stato portato tramite Enpa Milano in un centro di recupero animali selvatici. Ora il piccolo scoiattolo bollatese è seguito da personale specializzato che si sta occupando sia della zampa ferita sia delle sue condizioni generali. Da Enpa Saronno grande soddisfazione per il salvataggio e un “grazie a Nadia e Nelson che hanno fatto la staffetta”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti