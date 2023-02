x x

SARONNO – Un grande gesto di solidarietà a cui hanno aderito tanti saronnesi a cui arriva il grazie del centro islamico di via Grieg. Questo weekend la comunità islamica saronnese ha lavorato per concretizzare un viaggio di solidarietà verso le zone colpite dal terremoto di una settimana fa in Turchia.

Sono quattro i furgoni che sono partiti, nella mezzanotte tra sabato e domenica, dal centro Islamico di Saronno, carichi di vestiario, medicine e alimenti, doni della cittadinanza saronnese e delle scuole di Saronno ma anche dei tanti amici e amiche del Centro, venuti da posti vicini e lontani.

I mezzi hanno percorso 3.200 chilometri attraversando 4 paesi: partendo dall’Italia e passando da Slovenia, Croazia, Serbia e Bulgaria, per arrivare a Gaziantep nel sud della Turchia. L’arrivo al confine turco all’alba di lunedì dopo 30 ore no stop di guida.

Sono stati scaricati quindi oltre 400 scatoloni preparati al centro con il materiale donato. “Volevamo portare un solo veicolo di aiuti, la vostra generosità ci ha costretto a portarne 4, una carovana di solidarietà da Saronno e il suo comprensorio”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione