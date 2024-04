Città

SARONNO – Il centro islamico di via Grieg a Saronno ha in questi giorni ospitato il campeggio “Sublimare-Camp nord 2024”. Si è trattato di un campeggio che ha visto oltre 160 giovani musulmani da tutto il nord Italia riunirsi per 3 giorni di profonda immersione nella fede attraverso workshop, riflessioni spirituali e momenti condivisi.

Il Centro islamico di Saronno, dicono i responsabili della struttura che hanno accolto i ragazzi, “è orgoglioso di aver contribuito a creare un ambiente che ha favorito la crescita personale, collettiva e spirituale dei partecipanti”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Camp nord è uno dei molti eventi che caratterizzano l’attività del centro culturale islamico saronnese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti (foto: un momento dell’evento che si è svolto al centro islamico di via Grieg a Saronno)

06042024