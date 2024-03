Città

SARONNO – Un grande successo di condivisione, apertura e partecipazione: in pochi giorni tutti i posti per l’iftar messi a disposizione dal centro islamico di via Grieg sono andati esauriti.

Sono 1220 i cittadini saronnesi, ma anche delle province di Milano, Varese, Monza e Como, che si sono iscritti per partecipare alla serata anzi la cena (l’iftar è il pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il loro digiuno quotidiano durante il mese islamico del Ramadan) che nella struttura di via Grieg vedrà la partecipazione di autorità, fedeli, famiglie e cittadini per un momento di conoscenza reciproca e di autentica condivisione.

Una cena a base di un riuscito (e già apprezzato in passato) di piatti nordafricani e del Belpaese che consentiranno a tutti di assaggiare gustare qualcosa di nuovo e di apprezzare gusti e sapore della proprio cultura gastronomica.

Il racconto passo per passo dell’edizione 2023

