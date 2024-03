Città

SARONNO – Pienone alla prima serata di preghiera per il Ramadan, lunedì, al centro islamico di Saronno. “Vi aspettiamo tutte le sere dalle 20.30 in via Grieg 44” ricordano i responsabili della struttura.

Il ramandan 2024 si tiene fra lunedì 11 marzo e martedì 9 aprile; il centro islamico resterà operativa, in sostanza, tutto il giorno e tutti i giorni considerato che la prima preghiera del mattino si tiene sempre (cambia di giorno in giorno) fra le 4 e le 6; la preghiera del venerdì è invece prevista alle 12.30.

(foto: preghiera di lunedì sera per il ramadan al centro islamico di Saronno in via Grieg con l’imam Najob Al Bared. Tanti i fedeli musulmani che hanno deciso di radunarsi nella struttura saronnese)

