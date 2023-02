x x

CESANO MADERNO – “La città di Cesano Maderno piange Umberto Provasi: un grande sportivo, campione nella vita e sui campi di calcio. Portiere di talento, si è distinto prima come giocatore di livello nazionale, poi come apprezzato allenatore di molte società tra cui il Seregno, fino all’esperienza di “mister” della Nazionale magistrati conclusasi solo tre anni fa”. Così l’Amministrazione comunale cesanes ricorda il concittadino, volto ben noto nel calcio locale e non solo.

Rilevano dal Comune: “Umberto Provasi lascia un vuoto enorme nel mondo calcistico e nella comunità cesanese. Nato nella nostra città nel 1938, ben presto ha reso orgogliosa la Cesano dello sport e non solo, partendo ragazzino dai campetti dell’oratorio in città e facendosi poi onore, già a 19 anni, sul campo della Pro Patria di Busto Arsizio, approdata anche grazie a lui nel 1960 in serie B. Poi è stata la volta di altre squadre, dal Catanzaro all’Internapoli fino al Monza. Da calciatore ad allenatore, un amore quello per il calcio, durato per tutta la vita. Nel 2014 l’Amministrazione comunale gli ha tributato la civica benemerenza ed in quella occasione Umberto Provasi aveva rivelato quali fossero per lui le tre cose più belle: essere nato a Cesano, avere girato il mondo e la sua famiglia. È un ricordo bellissimo, un pensiero semplice ma profondo in cui si manifestano i valori che lo hanno sempre ispirato. Alla moglie Maria Stella, ai figli Marco e Silvia ed ai suoi amatissimi nipoti le nostre sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta Cesano. Addio Umberto e grazie. Cesano ti ricorda con affetto e riconoscenza”.

(foto Comune Cesano Maderno: Umberto Provasi)

