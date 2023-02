x x

SARONNO – La Inox Team Saronno Softball Baseball organizza la nona edizione del “Città di Saronno-Memorial Chicco Luraschi” nelle giornate di sabato18 e domenica 19 febbraio. L’evento, che si terrà alla palestra Aldo Moro di viale Santuario 2 a Saronno, vedrà scendere in campo la categoria under 15 Softball di 8 squadre provenienti da tutta Italia: Saronno, Bollate, NewBologna, Legnano, Old Parma, Caronno, Castelfranco Veneto e Castions delle Mura.

“Siamo davvero contenti di poter organizzare e ospitare anche quest’anno una manifestazione così importante e sentita per il softball giovanile” commenta il presidenteMassimo Rotondo. “Per due giorni Saronno ospiterà quasi 100 giovani atleti per un torneo che si preannuncia particolarmente avvincente. Per questo vogliamo ringraziare per il supporto le Istituzioni e tutti i nostri sponsor”.

Il girone 1 è composto da New Bologna Softball, Old Parma, Caronno e Bollate Under 13. Nel gruppo 2 si sfideranno Saronno, Legnano, Castelfranco Veneto Thunders e Softball School Castions delle Mura.

In base ai risultati maturati nel primo turno, che si disputerà nell’intera giornata di sabato e domenica mattina, i due gironi si affronteranno con sfide tra le pari classificate: quarta contro quarta, terza contro terza, seconda contro seconda e infine la finalissima tra le due squadre che hanno chiuso al primo posto il proprio raggruppamento. L’atto conclusivo della manifestazione è in programma domenica 19 febbraio alle ore 15.30.

(foto: formazione under 15 del Saronno)

15022023