ORIGGIO – Non era neppure così tardi: a Origgio i ladri sono entrati in azione poco dopo le 23, scavalcando la recinzione di una abituazione privata e facendosi luce forse con il telefonino o una piccola pila. E’ successo in una proprietà di via Monte Santo, almeno uno dei malviventi è stato immortalato dalla telecamera di sorveglianza ma aveva il cappuccio alzato e non sarà facile identificarlo. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine; non è noto se siano riusciti a prendere qualcosa.

Una delle immagini (della quale pubblichiamo un particolare) è stata resa disponibile sui social, per mettere in guardia i cittadini. Spesso un buon sistema d’allarme può evitare brutte sorprese.

15022023