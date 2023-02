x x

GERENZANO – Previsto per il prossimo sabato 25 febbraio il nuovo spettacolo in maschera in occasione di carnevale. Organizzato dall’amministrazione comunale con l’oratorio san Filippo Neri, ci si prepara ad un carnevale in compagnia con lo spettacolo “Magic John Show, tra sogno e magia”.

Alle 16, in oratorio, tutti i bambini potranno le assistere allo spettacolo gratuitamente, alla sola condizione di essere in maschera, truccati e agghindati per la festa di Carnevale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un evento nell’oratorio di Gerenzano)

17022023