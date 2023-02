x x

SARONNO – Le segnalazioni in Comune non si sono fatte attendere, con riferimento al tombino che si trova lungo la sempre trafficata via Marconi e che costituisce una potenziale insidia per le auto di passaggio. Evidentemente, non è ben livello rispetto all’asfalto, quando ci passano le auto fa parecchio rumore e comunque costituisce una potenziale insidia per i veicoli.

Ieri un intervento “tampone”, sono stati posizionati dei “fogli” per tenerlo fermo, soluzione che ha dato qualche risultato positivo ma solo per un paio d’ore, e poi tutto è tornato come prima. Se ne parla anche sui social.

(foto: particolare di una delle immagini del tombino “incriminato” di via Marconi comparse sui social)

