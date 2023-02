x x

SARONNO – CISLAGO – La notizia è arrivata ieri sera dal ministro degli Esteri Antonio Tajani ossia il ritrovamento, da parte degli uomini del soccorso alpino italiano, del corpo senza vita dell’imprenditore 60enne di origini saronnesi Angelo Zen vittima del terremoto in Turchia dello scorso 6 febbraio.

L’uomo, che lavorava come consulente nel settore orafo, al momento del terremoto stava lavorando in Turchia, a Kahramanmaras, la città capoluogo di provincia che è stata individuata come epicentro del sisma. Dopo la scossa non aveva dato più notizie di sè con l’ansia dei familiari che cresceva davanti ad un telefono che suonava a vuoto. Ieri la svolta con il ritrovamento del corpo con un controllo partito dall’analisi della planimetria dell’albergo dove l’uomo si trovava al momento del sisma.

“La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore veneto Angelo Zen – ha commentato in una nota ufficiale il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni – rimasto ucciso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia”.

Angelo Zen è nato a Saronno ed anche se la sua famiglia si è trasferita da anni in Veneto alcuni parenti sono rimasti anche a Cislago. A loro sono andate nelle ultime ore le condoglianze del sindaco Stefano Calegari.

