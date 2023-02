x x

COGLIATE – Diverse unità dei vigili del fuoco sono impegnate questo pomeriggio per un incendio che si è sviluppato nel Parco delle Groane in zona di Sant’Andrea, alla periferia fra Cogliate e Misinto. Fumo e fiamme, questa la scena che si sono trovati davanti i pompieri, accorsi sul posto a seguito della chiamata di alcuni cittadini della zona. Sul posto anche il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico.

Sono in corso le operazioni di spegnimento, primo obiettivo quello di circoscrivere il fronte delle fiamme, per evitare che possano espandersi ulteriormente; si annuncia un intervento che durerà parecchie ore perchè una volta spenti i focolai, bisognerà smassare le ceneri per evitare in “ritorno di fiamma”. Da chiarire le cause dell’accaduto e quale sia con precisione la superficie interessata: si tratta, in zona, dell’ennesimo episodio di questo tipo, in passato spesso causati dagli spacciatori di droga che bivaccano da quelle parti e accendono improvvisati falò per cucinare o scaldarsi.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco questo sabato pomeriggio a Sant’Andrea)

18022023