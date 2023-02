x x

SARONNO – Ritorna al successo per l’Amor sportiva che oggi pomeriggio ha espugnato, 2-0, il campo del Centro Gerbone: a segno Banfi e Caso. Si è giocato per la 16′ giornata del campionato varesotto di Terza categoria; turno di riposo per l’Airoldi Origgio. Risultati: Aurora Golasecca-Beata Giuliana 1-2, Busto 81-Union Oratori Castellanza 1-3, Cedratese-School of sport 2-1, Centro Gerbone-Amor sportiva 0-2, San Luigi Academy Visconti-Azalee Gallarate 1-0, Sumirago Boys-Arnate 1-3; ha riposato Airoldi Origgio.

Classifica: Beata Giuliana e Arnate 35 punti. Union Oratori Castellanza e Amor sportiva 32, Airoldi Origgio 22, Cedratese e Busto 81 19, Azalee Gallarate 18, Sumirago Boys 17, San Luigi Academy Visconti 13, School of sport 12, Centro Gerbone 10, Aurora Golasecca 6.

19022023