DESENZANO – Un’altra domenica nera per la Caronnese, che conferma il campionato negativo e una stagione che non vuole assolutamente svoltare. Il Desenzano cala il tris, confermandosi in ascesa, mentre i rossoblù restano sempre più sul fondo della classifica.

Palo lancia dal primo minuto capitan Corno, ma la presenza del nostro numero 10 non dà la tanto sospirata scossa ai compagni. Partono meglio i bresciani, che già al 5’ sono pericolosi sull’asse Alborhghetti-Cattaneo, senza trovare la porta. Caronnese con più possesso del pallone ma che fatica a impostare e innescare Duguet e Austoni, il Desenzano ci prova con un paio di conclusioni da fuori area ma Franzoni e Alesso mancano peccano di mira. Al minuto 26, però, i padroni di casa sbloccano la partita: sponda di testa di Adriano Esposito, Bardelloni è il più lesto di tutti in area di rigore a girare il pallone in rete. 1-0 e anche la rete subìta non dà reazioni per la Caronnese, mentre il colpo di testa di Quaini crea ancora una volta grattacapi.

Ripresa e dopo soli quattro minuti il Desenzano trova il bis. Velenosa palla persa della Caronnese, Franzoni recupera la sfera e corre per 50 metri superando Indelicato in uscita. La Caronnese alza bandiera bianca, il Desenzano trova il tris con Cattaneo che gira in rete il pregevole colpo di tacco di Bardelloni. Notte fonda per la Caronnese, che rischia di subire il poker col tiro di Goglino e spreca la possibilità di riaprire la contesa col calcio di punizione di Austoni parato da Edo. Nel finale Desenzano in dieci per un fallo di Campagna, ma il risultato comunque non cambia.

Il tabellino

DESENZANO-CARONNESE 3-0

MARCATORI: 26’ pt Bardelloni, 4’ st Franzoni, 18’ st Cattaneo.

DESENZANO (3-4-3): Edo; Alborghetti, Zucchini, A. Esposito; Quaini, Franzoni (17’ st Campagna), Mandelli, Alesso (1’ st Fenotti); Cattaneo (28’ st Bitihene), Bardelloni (38’ st Bassini), Goglino. A disp.: Malaguti, Intzidis, Belotti, Pinardi, R. Esposito. All.: Tacchinardi.

CARONNESE (4-3-3): Indelicato; Nava (8’ st Pandini), Cretti, Galletti, Curci; Diatta (7’ st Mollica), Tunesi (40’ st Myrtollari), Piraccini (7’ st Braidich); Duguet (28’ st Agello), Corno, Austoni. A disp.: Angelina, Cosentino, Scaglione, Gini. All.: Palo.

ARBITRO: Batini di Foligno.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 300 circa. Espulso: 35’ st Campagna per gioco falloso. Ammoniti: Zucchini, Tunesi, Galletti. Angoli 5-5. Recupero 3’, 4’.

