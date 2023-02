Calcio 3′ cat.B, il Misinto incappa in un pari contro la Brioschese

MISINTO- Nella 18′ giornata del campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto affronta in casa la Brioschese in un match complicato terminato con il risultato di pari.



Nel primo tempo è la squadra di casa a prendere in mano le redini del gioco, creando diverse occasioni per passare in vantaggio. L’1 a 0 per la squadra di Mister Papa arriva al 31′ con la rete siglata da Romeo. Prima frazione di gara che si conclude con il Misinto in vantaggio.

Nel secondo tempo l’andamento del match si ribalta, con la Brioschese che tenta una reazione alla ricerca del pari, che arriva al 75′ e che mette in ginocchio la squadra di casa.



Con questo pareggio il Misinto rimane in 3′ posizione, ma vede la capolista, il Sant’Albino San Damiano scappare via a +6; la Brioschese, invece, sale a 23 punti in 7′ posizione.



Calcio Misinto 1971-Brioschese 1-1

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Anzani, Mazzeo (26′ s.t. Spinelli), Rossin, Parenti, Belotti, Scattolin (32′ s.t. Vago), Peverelli, Artuso (37′ s.t. Bettin), Romeo, Cederle. A disp: Schembri, Garziano, Grassi, Catini, Folla.

ALL: Papa.

BRIOSCHESE: Muffarotto, Pozzi, Kabori, Folco, Rossini, Paleari, Zanta, Bortolato (50′ s.t. Rigamonti), Rossini, Scagnelli, Gerosa. A disp: Alessi, Dogali, De Stefani, Ripamonti, Rispoli, Valnegri, Rossini.

ALL: Toccane.

