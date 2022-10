Calcio 3′ cat. B, vittoria di misura del Misinto sulla Brioschese

x x

BRIOSCO- Nella 5′ giornata del campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Misinto è ospite della Brioschese in una partita equilibrata vinta, di misura, dalla squadra di Mister Papa.

La partita si gioca a ritmi sostenuti con entrambe le formazioni pronte a sfruttare l’errore avversario per portarsi in vantaggio. In entrambi i tempi ci sono state occasioni sia per la Brioschese, sia per il Misinto, ma a spuntarla, infine è proprio la squadra ospite che, con il primo goal in stagione di Cederle, si porta a casa 3 punti importantissimi per la classifica e, soprattutto, rimane l’unica squadra nel Girone a punteggio pieno.



Brioschese-Misinto 1971 0-1

BRIOSCHESE: Muffarotto, Valnegri (40′ s.t. Ferrari), Dogali (25′ s.t. Pozzi), Folco, Longoni (9′ s.t. Kabori), Zanta, Gerosa, Bortolato, Rigamonti (43′ s.t. Alessi), Scagnelli, Pozzi (9′ s.t. Rossini). A disp: Giussani, De Stefani.

MISINTO 1971: Bordonali, Anzani (28′ s.t. Catini), Mazzeo, Artuso, Garziano (1′ s.t. Grassi), Belotti, Scattolin, Baldassarre (9′ s.t. Schembri), Zingale (17′ s.t. Bettin), Romeo, Cederle (18′ s.t. Veronese). A disp: Schiatti, Guerreschi, Pietricola, Lemos.



Marcatori: (M) Cederle.