LAZZATE – In un derby brianzolo, passo falso casalingo per l’Ardor Lazzate, questo pomeriggio battuta 1-0 dalla Vis Nova Giussano. Si è giocato per la 22′ giornata del campionato di Eccellenza. A decidere l’esito dell’incontro la rete di Redaelli.

Risultati: Vergiatese-Vogherese 2-3, Calvairate-Sestese 2-1, Castello Cantù-Oltrepò 2-3, Gavirate-Pavia 0-1, Muggiò-Club Milano 1-2, Pontelambrese-Magenta 2-2, Solbiatese-Accademia pavese 5-1, Verbano-Virtus Binasco 3-2, Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano 0-1. Classifica: Vogherese 53 punti, Pavia 47, Oltrepò 43, Magenta 39, Solbiatese 38, Club Milano 36, Verbano 34, Sestese e Ardor Lazzate 32, Muggiò 30, Accademia pavese 28, Calvairate 27, Vergiatese, Pontelambrese e Vis Nova Giussano 25, Castello Cantù 21, Gavirate 17, Virtus Binasco 16.

