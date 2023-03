x x

SARONNO – Weekend di passione per il karate Italiano, al centro olimpico del Coni Matteo Pellicone di Ostia dove si sono appena svolti i Campionati Italiani a rappresentative regionali, con gare individuali ed a squadre di Kata (forma) e Kumite (combattimento).

Ogni Ctr regionale (Centro Tecnico Regionale della federazione Filjkam) schierava la propria rappresentativa in gare individuali di Kumite e Kata più le squadre maschili e femminili per le gare a squadre di Kata. Competizione molto ambita e sentita in quanto per potervi partecipare bisognava essere selezionati dalla propria regione di appartenenza per poi confrontarsi e difendere i colori della propria regione contro tutti i migliori atleti Italiani.

Ogni atleta gareggiava singolarmente nella propria categoria e il piazzamento finale ottenuto garantiva un punteggio alla regione di appartenenza che sommato a quelli degli altri atleti della stessa regione contribuiva a determinare la classifica finale. Stesso discorso per le gare a squadre di kata, il piazzamento finale garantiva punti che incrementavano la classifica della propria regione.

Magistrale prestazione per l’atleta saronnese Alessandra Bossi che vince la medaglia d’oro nella gara di Kumite individuale Under 18 incontrando e battendo le migliori atlete tra cui l’atleta della Campania campionessa Europea in carica ed in finale l’esperta atleta Siciliana, terza agli scorsi campionati Europei e terza anche ai Mondiali giovanili del 2022, con il roboante punteggio di 7-2.

Risultato che sommato a quelli degli altri atleti Lombardi in gara, hanno decretato la Lombardia Campione d’Italia 2023.

Una gioia immensa per tutti che dopo la premiazione finale è sfociata in un abbraccio collettivo tra i ragazzi che hanno partecipato trionfalmente alle gare e lo staff tecnico del Ctr Lombardia che segue con passione e impegno la crescita di questi atleti. Ma anche con tutti gli accompagnatori che hanno organizzato al meglio questa trasferta assistendo e supportando gli atleti in ogni momento.

Una soddisfazione che certifica la qualità del lavoro fatto sia quotidianamente nelle singole palestre si collettivamente durante gli allenamenti regionali che si svolgono mensilmente al Ctr Lombardia presso il palazzetto di Brembate Bergamo.