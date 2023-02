x x

MOZZATE – E’ entrato in un negozio, ha preso i prodotti che gli interessavano e quindi è arrivato alle casse. Qui ha consegnato il denaro al proprietario. Il commerciante però si è subito accorto che era falso tanto che ha chiamato i carabinieri.

E’ quello che è successo qualche giorno fa a Mozzate dove i militari della stazione cittadina, a conclusione di approfonditi accertamenti di polizia giudiziaria, hanno denunciato “per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate” e furto aggravato un cittadino straniero 32enne che in passato aveva già avuto problemi con la legge.

Nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio il 32enne ha pagato dei prodotti, comprati in due diverse attività commerciali di Mozzate, con delle banconote false. Come detto il responsabile di uno dei due punti vendita si è accorto delle banconote contraffatte ed ha avvisato i carabinieri mozzatesi. I militari subito accorsi hanno bloccato lo straniero mentre usciva dal negozio. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità: aveva con sè alcuni prodotti acquistati in un vicino supermercato. Controllando i carabinieri hanno presto scoperto che anche lì aveva utilizzato soldi falsi.

E’ quindi scattata la denuncia.

foto archivio

21022023

