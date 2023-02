x x

SARONNO – Si è spento nella notte Angelo Proserpio 76enne avvocato saronnese notissimo per il suo impegno in ambito culturale e politico per la città di Saronno a cui era profondamente legato.

Classe 1946 Proserpio è stato uno dei protagonisti della vita saronnese basti ricordare la sua passione e dedizione per la Società storica, il suo impegno in politica dove si è candidato sindaco ed ha fondato [email protected] la lista civica più longeva della città e recentemente il suo impegno nella Saronno città dei beni comuni la società proprietaria dell’ex Isotta Fraschini. Importante anche il suo contributo come avvocato basti dire che è stato lungo presidente dell’ordine degli avvocati del foro di Busto Arsizio.

Da tempo lottava contro la malattia ma non ha mai smesso di portare avanti il suo impegno per la città.

QUI GLI INCARICHI RICOPERTI IN CITTA’

