x x

SARONNO – In una settimana sono state oltre 900 le firme raccolte con una petizione online per salvare Pedro il cedro del cortile della scuola Gb Grassi che dovrà essere abbattuto per far spazio a delle nuove aule.

La mobilitazione insomma continua: ieri la protesta è stata al centro di un servizio del Tgr Lombardia dove è arrivata anche la risposta della Provincia che spiega che non c’è alternativa e che l’abbattimento dovrà essere realizzato entro il mese di novembre.

Docenti e studenti non sono però intenzionati a desistere: sono in attesa di un incontro con la Provincia di Varese, proprietaria dello stabile che ospita l’istituto superiore, per poter presentare alcune alternative all’abbattimento. E anche il Comune ha dichiarato che “interverrà nella prossima Conferenza dei Servizi segnalando all’Amministrazione provinciale le criticità che presenta la proposta stessa in relazione ai molteplici aspetti del verde, del consumo di suolo, urbanistici, di invarianza idraulica ed energetici”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione