SARONNO – “L’amministrazione Airoldi-Gilli-Calderazzo è impegnata nella gestione dell’autosussistenza e non è in grado di ottemperare alle più semplici regole che il consiglio comunale ha deliberato”.

Inizia così la nota di Raffaele Fagioli, capogruppo della Lega, in merito alla trasparenza della comunicazone dell’Amministrazione due i temi su cui si concentra l’intervento.

Commissioni.

“Le delibere istitutive prevedono che sul sito istituzionale dell’ente sia data notizia della convocazione di ogni riunione delle commissioni, per consentire ai cittadini di assistere alle riunioni pubbliche delle stesse. Ad oggi sul sito del Comune la situazione è ferma al 2021, con la presenza di alcuni verbali di poche riunioni, rispetto a quelle realmente svolte (non tantissime); le relative convocazioni non ci sono. Il 2022 è una pagina vuota, con un solo verbale disponibile. Questo significa che i saronnesi non sanno quando le pubbliche commissioni si riuniscono, di cosa si discute, quali sono le decisioni assunte. Prendiamo atto che le commissioni non sono quello strumento di partecipazione che l’amministrazione Airoldi-Gilli-Calderazzo aveva sbandierato ad inizio mandato. Commissioni che l’amministrazione ha voluto istituire a tutti i costi, andando a modificare anche il Regolamento del Consiglio Comunale senza che ve ne fosse alcuna necessità”

Consiglio Comunale

“Analogo discorso vale per le sedute del consiglio comunale. La pubblicazione dei verbali di seduta è ferma al 31/12/2021; non è stato neppure proseguito il lavoro di trasparenza impostato nella precedente amministrazione allorquando veniva pubblicata una tabella riassuntiva con l’esito delle votazioni delle delibere di consiglio comunale. È sufficiente visitare il sito www.comune.saronno.va.it, cliccare in sequenza su Municipio, Consiglio Comunale, Verbali per rendersi conto di quanto descritto”

Chiara la sintesi: “Zero informazioni, zero trasparenza. L’importante è la sopravvivenza per non perdere la poltrona”.

