SARONNO – Oltre 600 persone si sono radunate oggi, giovedì 23 febbraio per l’ultimo saluto ad Angelo Proserpio 76enne avvocato impegnato della vita amministrativa e politica della città di Saronno.

Tante le autorità presenti: il sindaco Augusto Airoldi, il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli gli assessori Laura Succi, Franco Casali Pagani e Gabriele Musarò, i consiglieri Mattia Cattaneo, Mauro Lattuada, Francesca Rufini l’ex consigliere regionale Rienzo Azzi, l’ex sindaco Gianluigi Stucchi e gli ex vicesindaco Valeria Valioni e Annalisa Renoldi. Tanti gli avvocati ed esponenti del foro di Busto Arsizio con decine di esponenti di associazioni e realtà della società civile saronnese dalla Proloco, alla Rete Rosa, dal Villaggio Sos al Rotary solo per citarne alcuni. Tutti stretti intorno alla moglie Angela e alle figlie ricordando non solo l’attività professionale ma anche l’impegno per rendere migliore la città preservandone il passato, lavorando nella politica e amministrazione per un futuro migliore. Sulla bara una toga accompagnata una colorata composizione con narcisi gialli e il disegno di uno dei nipoti mentre accanto l’altare c’era il gonfalone listato a lutto.

Don Carlo Lucini nell’omelia ha rimarcato i tanti doni che Angelo Proserpio ha lasciato a Saronno per continuare a far crescere “il suo impegno e la sua fede anche in futuro”. E’ stata però la lettera della figlia Cristina che ha tratteggiato la figlia del padre “dalle parole gentili all’amore per la città, dall’attenzione all’ambiente a quella per la storia” a tutti i segni che ha lasciato in città come i progetti concretizzati con la Società Storica e nell’attività politica. Il genero Massimiliano D’Urso ha ricordato il politico Proserpio come era scolpito nella mente di molti dei presenti. A ricordato come in consiglio comunale riuscisse a rendere accessibile e fruibile quello che accadeva. Non è mancato un plauso ad suo stile di avvocato, una professione svolta con dedizione e passione per cinquant’anni come evidenziato dai rappresentanti della camera penale di Busto Arsizio e del sindacato avvocati di Busto Arsizio.

A tirare le somme l’ex prevosto don Angelo Centemeri che ha sottolineanto la grande presenza e commozione dei presenti: “Vorrei raccogliessimo le sue iniziative. I suoi tanti progetti, impegni e attività ma soprattutto arriviamo ad una soluzione per l’ex Isotta Fraschini era un grande desiderio di Angelo. Facciamo che il saluto di oggi ad un amico diventi l’assunzione di un impegno, un’eredità da concretizzare e portare avanti“.

