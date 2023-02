x x

SARONNO – Carnevale a Saronno, Harry Potter, Pippi calzelunghe, Wednesday Addams e Harley Quinn: oltre cento mascherine ieri a Villa Gianetti.

Momenti di apprensione stamane nell’area ferroviaria del centro, per il malore di un passante. L’allarme è scattato alle 10.10 e sul posto, in piazzaCadorna all’angolo con via Diaz davanti allo scalo di “Saronno centro”, è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

Le condizioni in cui il cane venivano tenute tanto gravi e precarie da costringere la polizia locale, che a seguito di una segnalazione, ha effettuato tutte le verifiche del caso ad intervenuti.

Sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti i minorenni che sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia nel parco di via Piantanida a Origgio.

