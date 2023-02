x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese. In serie D si gioca alle 14.30, per la 8′ giornata del girone di ritorno: Ponte San Pietro-Varesina con arbitro Giovanni Gianni di Reggio Emilia, assistenti Gennaro Scafuri Reggio Emilia e Matteo Lauri Modena; Caronnese-Real Calepina con arbitro Riccardo Boiani di Pesaro, assistenti Luca Caminati di Forli’ e Francesco Lanfredi Sofia di Bologna.

Nelle categorie minori si gioca alle 14.30. In Eccellenza, 6′ giornata del girone di ritorno, c’è Accademia Pavese-Ardor Lazzate con arbitro Edoardo Bertin di Como, assistenti Elpidio Chiariello Legnano e Kevin Domenghini Bergamo.

In Promozione, 6′ giornata del girone di ritorno, si gioca Saronno-Solese con arbitro Alessio Natale R. Galantino di Pavia, assistenti Matteo Zanotta di Seregno e Diego Mattavelli di Lecco; Universal Solaro-Baranzatese con arbitro Viola Bresciani di Bergamo, assistenti Elia Liboni Busto Arsizio e Filippo Ballarini Abbiategrasso; Mariano-Aurora Uboldese con arbitro Gabriele Secci Gallarate, assitenti Alessandro Gallotti Gallarate e Giorgio Camelia Gallarate; Lentatese-Esperia Lomazzo con arbitro Samuele Galimi Milano, assitenti Andrea Mazzeo di Busto Arsizio e Francesco Burak Natale di Busto Arsizio.

In Prima categoria, 6′ giornata del girone di ritorno, nel girone A Tradate-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Francesco Feneri Cinisello Balsamo; Luino-Salus Turate con arbitro Samuele Di Giacomo Seregno.

nel girone B Cesano Maderno-Asd Ceriano con arbitro Francesco Santochirico Monza; Rovellasca-Porlezzese con arbitro Marco Saini Sondrio; S.C. United-Guanzatese con arbitro Filippo Trotta di Lomellina.

In Seconda categoria nel girone X, 6′ giornata del girone di ritorno, Lonate Pozzolo-Cogliatese con arbitro Mattia Mauro Busto Arsizio, Gerenzanese-Marnate con arbitro Davide Calabro di Busto Arsizio; Pro Juventute-Nuova Abbiate con arbitro Leonardo Corbo Gallarate.

In Terza categoria nel girone varesino, Airoldi-Busto 81 con arbitro Claudio Pietropaolo di Cinisello Balsamo ; Amor Sportiva-S.Luigi Academy con arbitro Luca Bellasio Como .

Nel girone legnanese, 4′ giornata del girone di ritorno, Dal Pozzo-Nervianese con arbitro Tommaso Grancini Saronno.

26022023