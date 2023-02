x x

SARONNO – Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della polizia locale allertata nelle ultime ore da alcuni studenti ma quanto accaduto negli ultimi giorni alle porte del quartiere scolastico torna ad accendere i riflettori sul tema della sicurezza e in particolare sugli episodi di bullismo e aggressioni a carico degli studenti.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore uno studente sarebbe stato preso di mira da alcuni coetanei. Obiettivo dell’aggressione gli occhiali da sole del giovane che hanno spinto tre ragazzi a prendere a spintoni lo studente. Il ragazzo non si è perso d’animo non ha consegnato gli occhiali e sfruttando un attimo di esitazione dei tre è riuscito ad allontanarsi di corsa.

Dopo la segnalazione sull’accaduto di alcuni coetanei la polizia locale sta cercando di ricostruire l’accaduto per risalire ai responsabili dell’aggressione. Non si tratta di una novità per Saronno dove l’anno scorso la polizia locale ha dovuto pensare ad una serie di servizi ad hoc con personale a piedi e persino i droni.

