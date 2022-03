De Corato: “Come a Saronno usiamo i droni contro le baby gang”

SARONNO – “Abbiamo sempre creduto che la tecnologia in mano alle polizie locali fosse uno strumento importante per il controllo del territorio e l’uso fatto a Saronno lo dimostra a pieno”. Lo afferma l’assessore alla Sicurezza, polizia locale e immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, evidenziando come in provincia di Varese, a Saronno “le baby gang la polizia locale vengano combattono dal cielo, controllando il territorio con i droni”.

Proprio nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno bloccato nella città degli amaretti i componenti di una baby gang che aveva compiuto una rapina in centro città.

Il Comune, infatti, attraverso il loro utilizzo è riuscito a combattere una banda di minorenni che terrorizzava i coetanei vessati e derubati alla fermata degli autobus e piazza Cadorna. “Dall’inizio della legislatura – ricorda l’assessore – abbiamo stanziato 16 milioni di euro per le dotazioni strumentali e fornito così 36 droni di ultima generazione ai Comuni”. “Sono sicuro che nei prossimi anni – conclude l’assessore De Corato – ogni comando di polizia locale ne avrà uno anche perché il controllo del territorio ormai va sempre più in quella direzione. Le aree dei parchi, le stazioni ferroviarie e altre situazioni come quelle di Protezione civile, in un futuro prossimo, utilizzeranno questo strumento tecnologico”.

(foto grande: polizia locale con un drone. Qui sopra, l’assessore regionale Riccardo De Corato)

03032022