ORIGGIO – E’ caduto in camera e non solo non riusciva più a rialzarsi ma neanche ad aprire la porta per far entrare la moglie prima e i soccorsi poi. E’ l’infortunio domestico di cui è stato vittima domenica mattina un 87enne residente in paese. Intorno alle 6 la moglie di un origgese si è accorta che il marito era caduto ed ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno rapidamente aperto la porta raggiungendo l’anziano. L’uomo era in buone condizioni ma è comunque intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra. I soccorritori hanno prestato all’uomo le prime cure sul posto e poi hanno provveduto a trasferirlo all’ospedale per una serie di accertamenti per scongiurare conseguenze più gravi.

