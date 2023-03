x x

VILLA D’ALME’ – Un punto che non cambia la classifica ma che serve a dire che la Caronnese è ancora viva e lotterà su ogni campo fino all’ultima giornata. 2-2 il risultato finale contro il Villa Valle, per due volte in svantaggio i rossoblù di Simone Moretti reagiscono con le reti di Duguet e Piraccini.

La cronaca – Solito modulo nella Caronnese, qualche interprete diverso nel 4-2-3-1 già visto domenica scorsa contro la Real Calepina. Parte meglio il Villa Valle, doppia parata di Indelicato prima su Seck, poi sul tiro al volo di Maritato. Così non arriva a sorpresa il vantaggio della squadra di Mangone, che al 14’ sblocca la partita con un destro preciso dal limite dell’area di Sanseverino. La Caronnese accusa il colpo, Indelicato è ancora attento su Maritato, ma col passare dei minuti i rossoblù alzano il baricentro e mettono pressione agli avversari. Alla mezzora tiro di Austoni deviato da Paris in corner, dal calcio d’angolo seguente Duguet trova il pareggio all’interno dell’area di rigore. reazione e pareggio, col quale si chiude il primo tempo anche grazie a un’altra bella parata di Indelicato su Guidelli.

Ripresa e il copione non cambia, così al 17’ il Villa Valle trova nuovamente il vantaggio con un tiro di Perrotti che di destro sorprende Indelicato. Il portiere rossoblù si fa trovare però pronto sul successivo tiro di Sanseverino e tiene i suoi in partita. Il Villa Valle non chiude il match e a dieci minuti dalla fine arriva il pareggio: conclusione imparabile di Piraccini che, sul palo più lontano, sorprende Pisoni fissando il punteggio sul 2-2 finale.

Villa Valle-Caronnese 2-2

VILLA VALLE (3-5-2): Pisoni; Delcarro, Paris, Saio; Melseaux (26’ st Salvi), Martini (36’ st Lleshaj), Guidelli, Perrotti (26’ st Torri), Seck (40’ st Danesi); Sanseverino (47’ st Ndoye), Maritato. A disp.: Calzaferri, Fattori, Verzeletti, Cuccarolo. All.: Mangone.

CARONNESE (4-2-3-1): Indelicato; Pandini (25’ st Nossa), Galletti, Scaglione, Cosentino; Tunesi (25’ st Cretti), Mollica; Duguet, Corno, Austoni; Braidich (27’ st Piraccini). A disp.: Angelina, Curci, Diatta, Myrtollari, Cerreto, Agell. All.: Moretti.

Arbitro: Menucucci di Lanciano.

Marcatori: pt 14’ Sanseverino 30’ Duguet; st 17’ Perrotti, 35’ Piraccini.

(foto: Federico Corno della Caronnese in azione di gioco)

