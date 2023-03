x x

Possibilità anche di diventare soci

SARONNO – Due novità accompagneranno la stagione 2023 della Inox Team Saronno Softball. Si tratta dell’introduzione del biglietto di ingresso per assistere alle partite casalinghe di capitan Longhi e compagne e della possibilità di diventare socio sostenitore della società.

“La decisione di introdurre il biglietto di ingresso per assistere alle partite della Serie A1 di Softball è stata presa dal consiglio direttivo della società per valorizzare il lavoro della squadra, dello staff e di tutti i volontari che ogni settimana si impegnano per arrivare pronti il giorno delle partite. Inoltre il campionato italiano sta diventando sempre più competitivo ed è un modo per evidenziare la qualità in campo di tutte le squadre della Italian Softball League. Nella serie A1 di baseball molte squadre hanno un biglietto di ingresso da tanto tempo. È arrivato il momento di fare lo stesso per il softball” commenta il presidente Rotondo.

La compagine nero-azzurra del presidente Massimo Rotondo ha inoltre anche dato il via alla campagna associativa aperta a tutti i tifosi e sostenitori che, in cambio di una quota annuale, potranno utilizzare tutti i servizi messi a disposizione da parte della Inox Team Saronno, compresi sconti sul costo dell’abbonamento e del merchandising nonché le diverse agevolazioni presso gli sponsor della società.

Prezzo biglietti regular season serie A1 softball – A partire dalla stagione 2023 il prezzo per assistere alle partite casalinghe della compagine della Serie A1 di Softball, campione in carica, sarà di 3 euro per singola gara. In caso si volessero vedere ambedue le partite in programma nel corso della giornata il costo sarà di 5 euro. L’ingresso è gratuito per i tesserati della società, minori di 18 anni e disabili.

Prezzo biglietti regular season Serie C baseball – L’ingresso per assistere alle partite della Serie C Baseball è gratuito.

La stagione del softball è ai nastri di partenza. Il campionato di A1 inizierà ad aprile. Nel 2022 Saronno ha vinto tutto: campionato,.Coppa Italia e Coppa delle Coppe.

(foto archivio: Massimo Rotondo con la capitana del Saronno, Giulia Longhi)

09032023