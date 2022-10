x x

SARONNO – L’Inox Team Saronno ha fatto il tris: stasera ha battuto 1-0 la Rheavendors Caronno Pertusella ed ha conquistato il suo terzo trofeo stagionale; dopo la Coppa delle Coppe e lo scudetto anche la Coppa Italia. E’ successo tutto sul diamante saronnese di via De Sanctis: pomeriggio le semifinali (Mkf Bollate-Rheavendors Caronno 4-5 e Inox Team Saronno-Pianoro 1-0) ed in serata la partitissima. Decisa al primo inning: valida di Noa Armitotto che consente a Alessandra Rotondo di correre dalla terza base a casa base e segnare il punto che si rivelerà decisivo. Anche perchè poi salgono in cattedra le lanciatrici: la saronnese Alexis Handley chiude con 10 strike out all’attivo, la caronnese Yilian Tornes ne mette a segno 5 ma entrambi i reparti d’attacco restano sostanzialmente all’asciutto.

Saronno dunque vincitore della Coppa Italia e Rheavendors Caronno che comunque dopo tanti anni torna in Europa, visto che si qualifica per la Coppa delle Coppe 2023 (Saronno va in Coppa Campioni).

